Ülikooli tänav üllatas üleöö uue ülekäiguga

Uut sebrat ei tehtud kasiino palvel, vastas Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski. «Kuna Ülikooli tänaval on palju inimesi liikumas, siis on meile tulnud linlastelt palju ettepanekuid ja palveid, et Estiko maja ette üks täiendav ülekäigurada rajada,» selgitas ta ning lisas, et kasiino avamine täpselt samal ajal on lihtsalt juhuslik.