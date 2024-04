Ühispöördumine vabaujula ja parkla teemal: võiks kasutada metsikuma ranna kontseptsiooni

Autoga vabaujulasse tulijatele on juba olemas parklad laululava ja spordipargi vahel ning parkimiskohtade puudust piirkonnas ei ole. Kuna võib ette tulla olukordi, kus väikeste lastega peredel oleks keeruline laululava tagumisest parklast umbes poole kilomeetri kauguse rannani jalutada, siis võiks lahenduseks olla võimalus laenutada neljarattalisi (puust) kärusid, mida kasutatakse laste transportimiseks näiteks paljudes loomaaedades ja ka Lottemaal. See on laste seas väga populaarne lahendus.

Meie visioon oleks, et paremkalda ujula Emajõe ääres (vabaujula) võiks jääda looduslikumaks, vastukaaluna vasakkalda toredasti uuendatud tehisobjektidest rikka rannaga. Linnaplaneerimise tänapäevasem suund on just looduslikumate lahenduste poole liikuv ja see võiks olla nähtav ka Tartu linna tegutsemises. Just tänu vastaskalda uuendatud rannaalale on tekkinud võimalus anda inimestele Emajõe rannaeelistuste osas valik – tehislikum või looduslikum lahendus, autoga randa või väike jalutuskäik. Liivarand, dendropark, konnatiik koos õpperajaga ja Jänese matkarada on moodustamas sinirohelist ruumi, kus võiks toetada liigirikkust ja looduslähedast ilmet.