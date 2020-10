Jõgeva valla õpilased jäid koroona tõttu enne vaheaega koju

Lisaks valla koolidele on alates tänasest suletud ka Palamuse lasteaed Nukitsamees.

Eile hommikul selgus terviseameti andmetest, et ööpäevaga lisandus Jõgevamaale kuus koroonapositiivset. Seejärel ilmnes, et kaks valla kooli läksid distants­õppele ning üks lasteaed suleti. Pärastlõunal andis Jõgeva vallavalitsus edasi teate, et alates tänasest lähevad kõik valla koolid distantsõppele. Juba eile hommikul läksid distantsõppele Torma põhikool ja Vaimastvere kool.