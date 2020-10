Heljo Pikhof: lõpetagem narrimäng elu ja surmaga

Jah, tõesti, meie põhiseaduse järgi on vanematel kohustus ja õigus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.

Ei ole paremat keskkonda lapsele kasvamiseks kui tugev ja ühtehoidev pere, kus lapsi armastatakse-usaldatakse-mõistetakse. Paraku ei ole säärast üheshingamist mitte igas «terveski» peres. Ühtedel on kiire ja teistel on kiire ja igal omad tegemised-huvid-väärtused, on ju tehnoloogia areng käristanud kahegi põlvkonna vahele vaat et ületamatu kuristiku.

Üldiselt on 21. sajandi Eestis ülekaalus poolikud ja kärgpered, üksikvanemaga, lahutavad ja lahku läinud pered, kus suured inimesed kasutavad last pahatihti kui sõjariista teineteise vastu.

Meil on distantskasvatus (vrdl mõistega distantsõpe), kus vanemad teenivad raha kodunt kaugel ja lapsed on heal juhul vanavanemate pidada. Meil on umbes 10 000 probleemset last, kelle muredega tegelevad lastekaitsetöötajad. Meil on asenduskodud, kus kasvaval noorukil on oma seaduslik esindaja, kelle loata ei tohi temagi minna psühhiaatri juurde.

Või on see meile uudiseks, et meie ellu on ennast sisse söönud kooli- ja netikiusamine ning nooremate laste seksuaalne ahistamine vanemate noorukite poolt, et meil on küll ja küll perevägivalda ning kodust väärkohtlemist ja pilastamist, kus ohvriteks on lapsed? Kas sellelt pinnalt tõusev hirm, häbi, jah, ka süütunne laseb inimlapsel paluda täiskasvanult nõusolekut minna oma koormaga hingearsti juurde? Ah, lõppeks on meil ka vanemaid, kes on kategooriliselt psühhiaatri vastu lihtsalt sellepärast, et «mida küla arvab?», või vajaksid hoopis ise psühhiaatrilist abi.

Edasi peaks vaimse tervise asjatundja SAPTKist nõudma vahest ka seda, et võõrast naist ei tohi isegi pika pilguga saata.

Kogu selle trööstitu jutu peale peab ometi möönma, et alaealiste võimalus saada vanemate teadmata psühhiaatrilist abi oleks pigem erand kui reegel.

Noorte inimeste elu ja surmaga on meie valitsuspoliitikud küüniliselt mänginud juba üle aasta. Kas isegi enesetapp ei ole nende jaoks hoiatusmärk?

Mullu juulis pöördus õiguskantsler Ülle Madise sotsiaalministri poole märgukirjaga viia psühhiaatrilise abi seadus vastavusse kujunenud olukorraga. Et valitsuselt ei tulnud selle peale kippu ega kõppu, algatasid sotsiaaldemokraadid detsembri algul vastava seaduseparanduse. Jaanuaris oligi eelnõu riigikogus esimesel lugemisel, mispeale kadus viieks kuuks sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi (KE) laualaekasse. Ei aidanud komisjoni aseesimehe Helmen Küti (SDE) katsed seda viiel korral päevakorda panna, keeldumise põhjus oli ikka mingi umbluu. Kuni kevadhooaja viimasel nädalal – soodus aeg eelnõu jälle määramatuks ajaks kalevi alla lükata – korraldati etenduse järgmine vaatus.

Hajutamaks võimalikke vääritimõistmisi, olid sotsid ja reformierakondlased istungile palunud mitmid laste vaimse tervisega tegelevaid eksperte, psühhiaatreid, kliinilisi psühholooge, lasteombuds­mani jne. Et seadusemuudatus on pakiline ja noorte endi huvides, tõdeti ka asjaga seotud 36 ühingu ühispöördumine. Muide, kuuest parlamendis esindatud erakonnast toetasid seda ka viie noorteühendused.

Ometi annab ka absurdi veelgi absurdsemaks ajada. Nõnda siis oli EKRE kaasanud omaendagi «perenõustaja» Varro Vooglaiu sihtasutusest Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Ei tea, kas julgeks nüüd arvata, et järgmine teema, mida «perekondlikest väärtustest rangelt lugu pidav» EKRE ekspert rahvahääletusele soovitab panna, on keeld lahutada abielu – «kuni surm meid lahutab»? Edasi peaks vaimse tervise asjatundja SAPTKist nõudma vahest ka seda, et võõrast naist ei tohi isegi pika pilguga saata (Mt 5:28)*.