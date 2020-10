Mööduja päästis tulekahjust vanema mehe

Laupäeval natuke enne kella 11 teatati, et Tartu vallas Soitsjärve külas põleb elumaja. Päästjate saabudes oli katus juba sisse kukkunud ning leegid ulatusid akendest ja ustest välja. Tulekahju avastas möödasõitja, kes maja välisukse juurest vanemaealise mehe välja tõmbas ja tema juuksed kustutas. Kannatanu anti üle kiirabile. Päästjad leidsid kustutustööde käigus maja esikust tuhaämbri, millega esialgu põlengu süttimist seostatakse. Päästjad hoiatavad, et tuhk tuleb pärast koldest välja võtmist panna mittepõlevast materjalist anumas jahtuma eemale süttida võivatest asjadest või maja konstruktsioonidest.

Laupäeval kella 10 ajal teatati, et Jõgeval Tartu maantee on korteris elektrijuhtmete põlemise lõhn. Päästjad selgitasid, et kärssama olid hakanud vask- ja alumiiniumjuhtmete ühenduskohad. Tuleoht kõrvaldati. Päästjad manitsesid elanikke ja selgitasid, et eri materjalist juhtmeid ei tohi ise ilma spetsiaalsete ühendusteta kokku ühendada. Selle tagajärjeks on juhtmete kuumenemine ja süttimine. Elanikele anti juhis kutsuda tööde tegemiseks elektrik.