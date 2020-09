Tudengilt on koroonaviirus levinud mitmele inimesele

Tudengi kolle tähendab seda, et ühelt kõrgkooli õppurilt kandus haigus edasi neljale inimesele, kes pole tudengid, selgitas terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht. Missuguses kõrgkoolis haigestunud tudeng õpib, Luht ei avalikustanud.

Täna lisandus Tartumaale üks nakatunu. Lõuna regioonis on praegu kuus kollet: perekondlik nakatumine (kuus inimest), Võru sünnipäev (20 inimest, kellest üks on Lääne regionaalosakonna jälgimisel), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut, viis neist on Lääne regionaalosakonna jälgimisel), tudengite kolle (viis inimest) ja Orava kolle (6 inimest Võrumaal ja Tartumaal).