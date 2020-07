Teatri Kodu hoovil saab augustis näha Pettsonit ja Findust telkimas

Suvises telkimisloos tegeleb Pettson memuaaride kirjutamisega ning ei leia seetõttu oma kassi Finduse jaoks kuidagi aega. Möödunud aasta parima meesnäitleja tiitlit kandva ja uhkusega Pettsonit mängiva Karol Kuntseli sõnutsi on lugu samal ajal muinasjutuline ja realistlik. «Tükk on nagu elu ise – kõik segadused ja arusaamatused lahendatakse tänu sõprusele ja kokku hoidmisele,» lisab Kuntsel.

Muuhulgas on Teatribussil selleks aastaks kõigile teatrisõpradele üllatus varuks – CD plaat Pettsoni ja Finduse lauludega lavastustest «Pettsoni ja Finduse rebasejaht» ja «Pettson ja Findus telkimas» valmib just suveteatri toimumise ajaks ning plaate saab osta nii suveteatrisse tulles kui ka mänguasjamuuseumi poest.

Sven Nordqvisti ülipopulaarse Pettsoni ja Finduse loo on eesti keelde tõlkinud Ülle Kiivet ja dramatiseerinud Veikko Täär. Lavastaja on Marko Mäesaar, kunstnik Marge Martin, muusikalise kujunduse on teinud Toomas Lunge ning laulusõnad kirjutanud Kati Mäesaar. Mängivad Karol Kuntsel (Vanemuise teatrist), Katrin Kalma, Marin Mägi-Efert, Kadri Laube, Dimitra Giannakaina, Andres Vago ja Marko Mäesaar. Etendused toimuvad 3., 5., 7., 10., 11. ja 12. augustil kell 18.00 ja 15. augustil kell 16.00 Teatri Kodu (Lutsu 2) hoovil.