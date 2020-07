Tammeka eksimused maksid kätte ja viisid kodus kibeda kaotuseni

Teine poolaeg näitas mõnekümneks minutiks, et tartlased suudavad paremini ning nende mängupilt keris agressiivsemaks. Löögile sai kodumeeskond mitmel korral, aga rõõmuhõisetega tõusis Tartu publik esimest korda püsti alles hetkel, mil Koskor tabas värava. See aga ei lugenud, sest kohtunikud otustasid, et tegemist oli suluseisuga, kuna Daniel Maanas segas väravavahi vaatevälja.

«See oli ilus värav ja kombinatsioon ning korraks olin ma muidugi pahane, et hea sooritus ära võeti. Aga pole kordust veel vaadanud, et analüüsida,» rääkis Kaido Koppel.

«Teisel poolajal me eksisime ja kaotasime enne mõlemat väravat palli. Me ei mänginud palliga piisavalt, sealt tuli vastaste karistuslöök ning sama juhtus kahjuks Legioni otsustava 3. värava puhul,» ütles Koppel.

Tammekal on nüüd selja taga neli järjestikku kaotatud kodumängu. Meeskonna sooritus on ebastabiilne ja võite lihtsalt ei tule. Premium liiga küll kestab, aga iga mäng on järjest olulisem. Tabeliseis näitab Tammekale 7. kohta, teenitud on 3 võitu, 2 viiki ja vastu võetud 6 kaotust. Juba laupäeval kohtuvad tartlased võõrsil FC Kuressaarega.