Jalgpallifännid pääsevad lõpuks tribüünidele

Tammeka ründaja Patrick Genro Veelma sõnul ootab meeskond fänne tribüünidele väga. «See emotsioon on hoopis teine ja tahe näidata veel suurem. Loodame, et järgmisele kodumängule tuleb täismaja,» ütles Veelma. Ta rääkis, et publikuta mängimine nõudis harjumist ning on tore, et see läbi saab. Veelma kinnitas, et meeskond ei jää ühegi kaotuse taha kinni. «Meil on võitlusvaim olemas iga mängu eel ja seda ei mõjuta asjaolu, kas tegemist on kodus või võõrsil mänguga. Viimases kohtumises ei ütleks ma, et Kalju oli parem, nad lihtsalt lõid enda võimalused ära, mis meie jätsime kasutama,» lisas Veelma.

Üks suur Tammeka fänn on Katre Sakala, kes koos mehe ja lastega on aastaid väljaku ääres kaasa elanud. Kõik selles peres on jalgpalliga kokku puutunud. Pereisa Rait Rodi mängis ise varem jalgpalli, tütar Katriin Rodi treenib praegu Tammekas ja poeg Rait Roland Rodi Heliose klubis. Aga suurim fänn peres on ikkagi ema.

Fännidest perekond

«Mäletan, et 1996. aastal pidi jaanilaupäev ootama, sest mina vaatasin Saksa-Horvaatia mängu. Alates sellest turniirist olen kogu aeg jalgpallile kaasa elanud,» meenutas Katre Sakala. Tammeka on Lõuna-Eestis ainus jalgpalliklubi, kes kõrgliigas mängib ning Sakala sõnul toovad kodumängud kohale alati palju rahvast.

Eriolukorras tuli kohtumisi jälgida interneti või televisiooni vahendusel ning Sakala sõnul sai nii parema ülevaate ka teistest meeskondadest. Kui tribüünid avanevad, tasub Sakala sõnul siiski ettevaatlik olla. «Staadionid on suured, mängud toimuvad vabas õhus. Tasub jälgida koroonaviiruse statistikat,» rääkis Sakala.

Ta pole veel kindel, kas esimesele kodumängule Tartus läheb kogu pere. «Vaatame ja mõtleme. Pole ju teada, kuidas inimesed käituvad ning kas staadionile tuleb 40 või 400 inimest,» selgitas ta.

Tuleb pingutada

Tammeka endine kommertsjuht Kalle Paas usub, et põhifännid tulevad mängudele kindlasti kohale, aga teistega tuleb klubidel rohkem vaeva näha. «Need, kel on harjumus staadionil käia, ootavad mänge elevusega. Teisalt seisab klubidel ees kõva töö, et võita kohale eelmiste aastate pühapäevafännid, keda varem meelitas hea kampaania. Neil võivad tänavu juba teised plaanid paigas olla,» rääkis Paas.

Kodumäng on tema sõnul sotsiaalne sündmus ja pakub rohkelt emotsioone. «Seal ma trehvan tuttavatega, puhume juttu maast ja ilmast, jälgime mängu,» lisas ta. «Kui Pechter teeb hea tõrje või näiteks Koskor lööb värava, karjume rõõmust kaasa. Kui läheb kehvemini, kirume nagu fännid ikka.»

Tammeka kaotusi ei saa endise kommertsjuhi sõnul ainuüksi publiku puudumisega siduda. «Ma arvan, et publiku toetus on oluline, aga seda ei maksa ka üle müstifitseerida. Olen kindel, et tribüünidelt Tammeka fännilaulude, trummibiitide ja aplausi kuulmine innustaks meeskonda, kuid see pole kindlasti ainus asi, mis tulemusi mõjutab,» selgitas Paas.