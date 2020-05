Eelkõige kõneleb lisaeelarve sellest, et ajaloos esimest korda on ühiskond silmitsi olukorraga, kus üks nakkav viirus on võimeline kaasa tooma tohutu majandusliku kahju. Üha tõenäolisemaks muutub oht, et koroonaviirus viib langusse kogu globaalse majanduse tervikuna. Viiruse laastav mõju ei jäta loomulikult puutumata ka Tartu majandust ja selle kaudu eelarvet. Kuna nõudlus ja pakkumine on vähenenud, kaasneb paratamatul tööhõive langus. See toob kaasa linna maksutulude vähenemise, mille tõttu on teatav kulude, sealhulgas investeeringute kärpimine möödapääsmatu.