GALERII ⟩ Latikas meelitab Emajõe kallastele nii Eesti kui Läti pealinna õngemehi

Neil päevil on Emajõe kaldal Kärevere sillast Vorbuseni keeruline leida kohta, kust jõele ligi pääseda. Kalamehed nii Eestist kui ka Lätist on tulnud noolima kudemisrändel latikat ning võitlus püügikohtade pärast ning sellekohased kaebused on jõudnud keskkonnainspektorite kõrvu.