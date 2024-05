Jüri Kõre: kultuuripealinnast loodeti üleelusuurusi elamusi, kuigi lubati ju vaid elusuurusi etendusi

Kultuurikorraldajate võimsa visiooniloome tulemusena on mõni Tartu loomeinimene ja suur osa (Eesti) kultuuritarbijatest sattunud spunki otsiva Pipi Pikksuka muinasjuttu. Et milline see spunk ehk kultuuripealinn 2024 õieti on ja kus ta ennast peidab. Osaliselt on vist tegu ülepaisutatud ootustega. Oodati üleelusuurusi elamusi, kuigi lubati ju vaid elusuurusi etendusi.