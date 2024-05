Tänavakunst täidab Elva keskväljaku, peagi ka gümnaasiumiseina

«See tänavakunstiüritus on juba selle pärast väärt, et tutvustada noortel hip ja uhket tänavakunstiliikumist,» ütles Tartu lastekunstikooli tänavakunsti õpetaja Silver Rannak. «Saame näidata, et see on täiesti tunnustud kunstivorm. Vanasti pidasid inimesed seda sodimiseks ja vandaalitsemiseks. Olen ise lastekunstikoolis õpetaja, leian, et see on hea viis tutvustada, mis on kunst ja mis on sodimine.»