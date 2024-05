INTERVJUU Kunstnik Tiina Tammetalu: Tartus on praegu hästi head kuuma päriselu

Kultuuriklubi Promenaadiviis on praegu hästi värviline, sest seintel on Tiina Tammetalu suured maalid, aga leidub ka pisikesi. Näitus «Kuum aur ja suur ilu Pikal tänaval Tartus» tekkis kunstnikul soovist saada Tartuga jälle tuttavaks. «Siin tundub seda n-ö elusat elu olevat,» põhjendas ta. «Olen Tartust pärit, siin lasteaias-koolis käinud, kuid nüüdseks on sidemed peaaegu katkenud. Proovin sõprust uuendada, et ise ka sest elusast soojusest natuke osa saada.»