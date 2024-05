Õpioskuste talgud tõid kokku õpilasi 19 koolist

Tallinna Ülikooli korraldusel peetud riiklikku olümpiaadisüsteemi kuuluvate õpitalgute fookus on eelkõige õppimise mõtestamisel ja sellel, et osalemisest saadav grupis õppimise ja koostöökogemus oleks tulemusega võrdselt tähtis. Õpioskuste talgute peakorraldaja, Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise koostööjuhi Riina Stahli sõnul on ürituse keskmes eelkõige ennastjuhtiv õppija ja õppimisest saadav positiivne kogemus.

Stahl lisas, et üritus on õpetajate ja õpilaste jaoks kujunenud igal aastal oodatud sündmuseks, millest osavõtt pakub mõnusat väljakutset ja õpirõõmu.

Talgute kaaskorraldaja, Tallinna Ülikooli teadur ning haridusministeeriumi hariduspsühholoogia nõunik Kati Aus usub, et kõige tähtsam on see, et lapsed julgeksid katsetada, mõtelda, ümber mõtelda, arutleda ja ka vaielda.