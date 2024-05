Suitsiidiabi pakkunud mehe üle peetakse kohut kinniste uste taga

Kohtupidamine on kinnine selle algusest kuni süüdistatava viimase sõnani, kuid kohtuotsuse kuulutamine on avalik. Istungitel tuleb teemaks erinevate isikute eraelu, sealhulgas nende terviseandmed, seega ei ole mõeldav kriminaalasja menetleda selliselt, et iga natukese aja pärast kuulutada kohtuistung üha uuesti ja uuesti üksikute lõikude kaupa kinniseks ja siis uuesti avalikuks.