Alanud võistluses selguvad ilusaimad avalikud ja koduaedade lillepeenrad

Konkurss kestab 30. augustini. Võistlus käib kolmes kategoorias: lillepeenar koduaias, konteinerhaljastus (sellesse kuuluvad taimekooslused, mis on istutatud anumatesse, nagu näiteks pott, või ka näiteks vanasse vanni, hobuvankrisse) ja dekoratiivne tarbepeenar.

Eriauhinna soovivad konkursi korraldajad anda peenra eest, mis on avalikul haljasalal. Kui keegi märkab sellist peenart, on tema tehtud fotod oodatud portaalis Popseed.ee kõigile vaatamiseks. Samasse kohta on oodatud kolmes kategoorias kauni peenra loojate endi saadetud fotod.