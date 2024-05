Segakooride proov üllatas Tartu laulupeo kunstilist juhti

Tartu laulupeo kunstiline juht Küllike Joosing ütles pärast tänast esimest proovitsüklit ja enne pärastlõunasse proovi minemist, et on saanud meeldiva üllatuse.

«Sain aru, et meil on võimekus olemas panna laulud peol ilusti kõlama,» ütles ta. «Varasemates proovides on olnud rohkem nokitsemist ja läksime ajast üle. Tänase hommikuse proovi põhjal võib öelda, et oleme peoks hästi valmis.»