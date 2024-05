Talgupäeva võlu: ühistegevus liidab võhivõõraid

Padar ütles, et nende linnaosa rahvas ei tunne enamasti üksteist, talguinfo liikus Facebooki kaudu, kus avaldati heameelt, et on ühistegevust. Aga tõesti – nüüdseks on loomisel linnaosaselts, kes plaanib kogukonnaaeda ja rohkemaid tegevusvõimalusi lastele.

«Lapsi on ju erinevas vanuses, väike mängib liivakastis, aga suuremal pole midagi teha, läheb hakkab maja nurga taga sodima,» ütles Toots. «Võimalusi ju oleks, aga kõik on organiseerimise taga.»

Tartumaal on tänavu plaanis pidada talgupäeva raames 93 talgud, enamasti täna, mõned ka homme. Jõgevamaal on talguid registreeritud 49.

Talgupäeva Tartu linna ja maakonna koordinaator Külli Pann ütles, et talguliste kokkulugemine võtab aega, see statistika selgub õhtuks.

Pann ütles, et talguid on väga eriilmelisi, aga veeohutus on tänavu üks aktuaalne teema, millele korraldajad tahavad tähelepanu juhtida.

«Talgud ei ole ainult koristamise päev, vaid ikka selleks, et saaks midagi suurt teha, millest oma jõududega muidu üle ei käi,» sõnas ta. «Palju on näidatud talguid loomade varjupaigas ja Emajõe kallaste koristamist. Aga kui mitme kortermaja rahvas, kes teinekord ei tunnegi üksteist, tulevad välja, siis seegi on tähelepanuväärne.»

Pann nentis, et esimeste kordade uudsus ja hurraa on läinud, aga ühistegemine ja koos olemine meelitab inimesi välja.

«Tuleb ette, et talgupäeva hommikul inimene ärkab oma pesakastis, leiab minu numbri, aga ei leia meelepäraseid talguid, siis küsivad, et kuhu võiks küll täna talgutele minna. Ilm on ilus ja on tahtmine kasulikult aega veeta,» rääkis Pann. «Mitmes paigas lõppevad talgud ühise supisöömisega.»