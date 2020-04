Tartu suunab üha rohkem tähelepanu liikumispiirangute täitmisele

Tartu linna kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on praegu kõige olulisem, et inimesed püsiksid kodus ja ei levitaks kasvõi tahtmatult viirust. «Linna menetlusteenistus pöörab praegu oma põhiülesannete kõrval suurt tähelepanu liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu täitmisele. Aktiivset koostööd teeme turvaettevõtete ja politseiga. Meie eesmärk on inimestele selgitada olukorra tõsidust ja veenda neid piirangutest kinni pidama. Trahvimine on siin pigem äärmuslik meede,» lisas Klaas.

Igapäevaselt on menetlusteenistuse kontrolli all üle 150 objekti, mille hulgas on nii linnale kuuluvad spordi- ja mänguväljakud, kaubanduskeskused kui ka muud avalikud asutused. Järelevalvet teevad päevas kuni viis kaheliikmelist meeskonda ning viimase kümne päeva jooksul on tehtud pea 1800 kontrollkäiku. Kasutusele on võetud kaardirakendus, mis võimaldab saada paremat ülevaadet kontrollitavatest objektidest ja kuhu jooksvalt lisandub ka uusi objekte. Linnavalitsus teeb aktiivselt koostööd politseiga, kellega jagatakse kaardirakenduse andmeid ning politseilt saadakse täiendavat teavet kontrollitavate objektide kohta.