Nädalavahetuselt tuli päästjatel kustutada kümneid kulupõlenguid

Reedel kella 14 ajal põles Peipsiääre vallas Koosa külas poolehektarilisel alal kulu, alguse sai see hooletusest lõkke tegemisel.

Laupäeval kella 22 teatati, et Mustvee vallast Maardla külas põleb saun. Päästjate kohale jõudmisel oli saun lausleegis ja pea hävinud. Tulekahju tekkepõhjust uurivad pääste menetlusinspektorid.

Päästeamet kehtestas alates 27. märtsist tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil. Päästjad patrullivad oma komando väljasõidupiirkonnas, et kontrollida tuleohutusnõuete täitmist lõkkepõletamisel. Ühtlasi jälgivad päästjad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute täitmist.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid, et tagada tule mittelevimine ümbrusele. Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine on aasta läbi keelatud.