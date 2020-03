Muljeid kliinikumi EMOst ⟩ Praegu on kõige lollim aeg tugev hambavalu saada. Aga minuga see juhtus

Jah, võis näha, et nii vastuvõtjad uksel kui näiteks kliinikumi apteegi töötajad hoiavad inimestega pikemat distantsi, kuid suurt ärevust kusagil märgata polnud. Maske kandsid vaid osad meedikud ja mõned üksikud kliinikumi külastajad. Üheks põhjuseks on ilmselt see, et neid vahendeid lihtsalt napib. Teisalt tundub, et terve päev hoones viibides on maski lakkamatult kanda äärmiselt tülikas. Viirus, see nähtamatu miski on ju kusagil ikka olemas ja kui ta lõpuks sind nakatada tahab, nakatab ta sind ikkagi.