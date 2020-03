Tartumaal haigestunutest on kolm inimest haiglas, intensiivravis ei ole keegi

Tartumaal on kinnitatud testide põhjal 12 haigestunut. Ülejäänud on kergete sümptomitega kodusel ravil.

Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv palju suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub haigestunuid kindlasti veel.

18. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 258 inimesel, alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 2020 COVID-19 testi.

Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Maakondade lõikes elab enim haigestunuid Harju- ja Saaremaal Haiglaravil viibi hetkel 3 inimest – kaks neist kergemalt, üks raskemalt. Nakatunud viibivad Pärnu haiglas ja Tartu ülikooli kliinikumis.

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi.

Testimise võimekus on piisav nende inimeste jaoks, keda on vaja testida – ennekõike raskelt haiged ja riskirühmadesse kuuluvad inimesed, sealhulgas eakad ja krooniliste haigustega inimesed. Juhuvalimi testimist on kavas rakendada vaid eesliini töötajate testimiseks, kes võivad nakkust edasi kanda riskirühmade patsientidele – tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele.