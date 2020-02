Tartu külastajate arv kasvas mullu jõudsalt

Seega on Tartus majutatud turistide ning ööbimiste koguarv alates 2015. aastast stabiilselt kasvanud. Eesti keskmine külastajate arvu kasvuprotsent oli mullu 5,5 protsenti.

Tartu külastaja profiil on pisut enam kaldu siseturisti poole, aga enam-vähem võrdne kasv toimus siiski nii välis- kui sisekülastaja segmendis – vastavalt 6,8 protsenti ja 6 protsenti.

Lisaks eestlastele oli kõige enam majutujaid – 41 523 – Soomest. Lätist oli mullu külastajaid 26 300, Venemaalt 13 956, Saksamaalt 12 708 ja Leedust 7621. Kuigi Tartut külastavate välisturistide hulgas on endiselt kõige enam soomlasi, siis protsentuaalselt kasvas eelmisel aastal kõige enam ehk 25,7 protsenti Rootsi turistide arv.

«Kõige enam teeb heameelt see, et lisaks turistide arvu püsivale kasvule oleme viimase viie aastaga suutnud kasvatada Tartu osakaalu ka kogu Eestit külastavate turistide lõikes. Kui 2015. aastal oli see vaid 6 protsenti riiki külastavatest turistidest, siis eelmise aasta lõpuks oli osakaal kasvanud juba 8,5 protsendi peale,» sõnas Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg.