Tartu ülikooli rektor Toomas Asser FOTO: Kristjan Teedema

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser pälvis Tartu ja Tartumaa 2020. aasta mõjukate edetabelis teise koha, püsides samal positsioon, kus ta oli ka 2018. aasta detsembris ilmunud eelmises pingereas. Uuri värsket edetabelit SIIT.

Nõnda nagu mullu, on ka tänavuses Tartu Postimehe mõjukate edetabelis esimesed kaks kohta hõivanud linnapea ja Tartu ülikooli rektor, mis on ilmselt ka õige, võib-olla lausa ainuvõimalik mudel. Kui linnapea ja rektor pole Tartus mõjukaimad, siis kes veel üldse on? Mis Tartu see oleks?

Ülikooli rektor peaks selliste tabelite eesotsas (ka riiklikul tasandil) figureerima alati, sõltumata sellest, kas tema nimi on Toomas, Kalle või Malle. Nagu ikka ja jälle on postuleeritud, eriti mulluse suurejoonelise «Rahvusülikool 100» tähistamise raames: Tartu ülikool on meie omariikluse üks olulisimaid nurgakive. See pole postuleerimine postuleerimise pärast, sellega kaasneb ülikoolile ka vastutus.

Ometi ei saanud neurokirurgist rektor Toomas Asser eestikeelse ülikooli suurt juubeliaastat sugugi nii rahulikul ja mõnusal meelel tähistada, kui ta küllap ise soovinuks. Sest uus valitsus on taganenud teadusleppest, millega seati eesmärgiks «teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise tõstmist ühe protsendini sisemajanduse koguproduktist ning edasist hoidmist vähemalt samal tasemel».

Võib arvata, et tühja jutu ajamiseks ei jää rektoril aega ka tänavu, sest kõige muu kõrval vajab lahendust Tartu ülikooli kliinikumis lahvatanud juhtimiskriis.

Lihtsamalt öeldes tähendab eeltoodu seda, et raha teaduses napib. Või nagu Asser ise on tõdenud: raha hulk pole isegi esimene asi, ehkki see on ka oluline – raske on toimida, kui pole selgust ja usaldust.

Ikka ja jälle on rõhutatud, et Tartu ülikooli rektoril on kohus kaasa rääkida ühiskondlikult tähtsatel teemadel. Ilmselt oodatakse Asserilt seda senisest rohkemgi, ent elu on näidanud, et ta avab suu pigem siis, kui tal tõesti on midagi öelda, ümmargune «arvamusliidri» jutuvada pole tema rida.

