Prisma hakkab pakkuma Tartus ja linna lähiümbruses kaupade kojuvedu

Kojuveo teenust pakutakse koostöös Välk taksoga, kus on kasutusel keskkonnasõbralikud elektriautod. Kaupa on võimalik tellida kolme erinevasse tsooni, mis katavad ära nii Tartu linna kui selle lähiümbruse, näiteks Aovere, Kõrveküla, Luunja, Külitse, Vorbuse, Maramaa, Tõrvandi, Ülenurme ja teised 10 kilomeetri raadiusesse jäävad sihtkohad. Tartu linnas on teenuse hind 5 eurot, lähiümbruses 7–9 eurot.

E-Prisma kogemused Tallinnas näitavad, et klientidele on kojuveo teenus oluliseks lisaväärtuseks, pakkudes võimalust aega kokku hoida. Samas on see vajalikuks ostlemisviisiks ka vanematele inimestele või väikeste lastega kodus olevatele lapsevanematele.