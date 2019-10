Juhatus otsustas keskerakondlastest abilinnapead välja vahetada

Keskerakonna Tartu piirkonna vastne juht Jaan Toots selgitas pärast tänast koosolekut, et abilinnapeade välja vahetamine saab toimuma kuu aja jooksul, kuid selle tagamaid ja protsessi käiku ei soostunud Toots täpsemalt selgitama.

Ta selgitas, et tõuke abilinnapeade väljavahetamiseks sai Tartu piirkonna juhatus pärast erakonna üldkoosolekut, mil kumbki abilinnapeadest ei ostunud valituks erakonna juhatusse. «See oli signaal, et midagi on viltu,» täpsustas Toots.