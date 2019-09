Eeva Talsi innustab Tartumaa noori inspireerivat koolitundi andma

Pärimusmuusika õpetajana tegutsev Eeva Talsi sõnas, et tänapäeva õpetaja on suunanäitaja, inspireerija ja motiveerija. «Tunneksime end kindlasti palju kindlamalt, kui meil Eestis oleks rohkem ägedaid ja särasilmseid noori õpetajaid, kes aitavad kujundada meie tulevikku,» rääkis ta. «Õpetajate päev on vahva võimalus, kuidas noor saab seda rolli ise tunnetada. Olen esinenud suurema ja väiksema publiku ees ning tean, mida tähendab olla oma kuulajate ees ja köita nende tähelepanu. Püüan jagada noortele mõned soovitused, et nad klassi ees oma tähtsas rollis veelgi kindlamalt tunneksid.»