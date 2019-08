Elektriteater toob täna linale suuresti Eestis filmitud ulmeklassiku «Stalker»

«Pea iga kaadri sellest filmist võib leida filmiajaloo raamatutest,» ütles Angerpikk.

Mõistatuslik lugu Stalkerist, kes juhatab inimesi salapärasesse Tsooni, kus ei kehti füüsikaseadused, inimesed jäävad kadunuks ja juhtub muudki salapärast. Peategelased Stalker, Kirjanik ja Professor rändavad sihiga leida ruum, kus võivad täituda kõik unistused.

Filmi süžee põhineb vendade Arkadi ja Boriss Strugatski jutustuse «Väljasõit rohelisse» ainetel. On neid, kes peavad filmi aeglast kulgemist väga põnevaks, ning neid, kelle jaoks on see äärmiselt tüütu. Angerpikk rääkis, et tema enda jaoks sõltub tõlgendus eelkõige meeleolust, aga film on kahtlemata saanud hakkama tugeva oma universumi kujutamisega. «Pole klassikalist ulmemaailma loodud, Eesti looduses mütatakse ringi, aga see tekitab väga tugeva ja düstoopilise atmosfääri.» Filmi võeti üles näiteks Jägala hüdroelektrijaama ja endise Tallinna elektrijaama, praeguse Kultuurikatla läheduses ning Rotermanni kvartalis.

Kuraatori sõnul on tema jaoks filmi puhul huvitav ka teadmine, et Tarkovski olla tahtnud teha filmi Dostojevski «Idioodist». Angerpikk leiab, et Tarkovski on eksistentsiaalse kriisi ideid, inimese koha ja eetika küsimusi, «Stalkerisse» sisse toonud.

Angerpikk rääkis, et programmi ei pidanud kaua hauduma, sest 40 aasta möödumine esilinastustest on piisavalt hea põhjus, et ulmefilmid kavasse tuua. «Mulle väga meeldib, kui saame Eesti kinoklassikat näidata,» lisas ta.

Eile näitas Elektriteater ulmeprogrammi raames Grigori Kromanovi «Hukkunud alpinisti hotelli» ning esmaspäeval Eesti-Poola ühistööna valminud «Navigaator Pirxi», mille režissöör on Marek Piestrak.