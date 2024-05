Jooksjad annavad oma panuse raske lihashaigusega Kevini elu päästvaks raviks

Kevini haigus – Duchenne'i lihasdüstroofia – on haruldane: sellise diagnoosi saab viis inimest sajast tuhandest. Haruldaselt kallis on ka ravim: aastas vajaminev kogus maksab enam kui 700 000 eurot.

Vaadates Kevinit täna, on aga selge, et iga euro sellest on läinud asja ette: haigus, mis iga päevaga aheldas Kevinit üha enam voodi külge, on taandunud sedavõrd, et poiss kõnnib iseseisvalt ja astub ka kiiremaid samme. Kevini raviarsti doktor Eve Õiglane-Šliki sõnul on lapsega toimunud lausa ime.