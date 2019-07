Apollo Kino võttis kasutusele biolagunevad kõrred

Kino turundusjuht Anett Kutti rääkis, et biolagunevate kõrte kasutuselevõtt on neil juba ammu meeles mõlkunud. Kutti sõnul on uued biolagunevad kõrred vastupidavad, maitsevabad ja valmistatud paberist, sobides ka smuutidele ja kokteilidele. Kõrred on kasutamiseks tasuta. Kutti lisas, et rohelise mõtteviisi poole liikumine on ainus loogiline suund, sinna on teel kogu maailm. Apollo Kino loodab oma tegevusega olla eeskujuks teistele meelelahutusasutustele. «Sellised suure kinoketi väikesed sammud mõjutavad palju,» ütles Kutti.