Trenni teinud sportija jäi Tamme staadionil ilma nii telefonist, rahast kui ka dokumentidest

Nimelt varastati kolmapäeval Tamme staadionil trenni ajaks pingi peale jäetud seljakotist mobiiltelefon Xiaomi Redmi Note7, mitmed dokumendid, pangakaart ja sularaha. Kahju suurus on selgitamisel.

Nii avastati esmaspäeval, et Tiigi tänaval on kortermaja trepikojast varastatud käsipuu külge lukustatud punast värvi jalgratas Revox. Kahju on umbes 600 eurot.