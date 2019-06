Rattaringluse peol heliseb rattakellade ansambel ning saab pedaalida õppesõidurajal

Rattaringluse avamisel heliseb rattakellade ansambel. Võimalus on teha proovisõitu ning Tartu linnatranspordi töötajad aitavad huvilistel kontot registreerida ja rattaid laenutada. Kaubamaja pargis on maanteeameti korraldatud õppesõidurada, kus räägitakse jalgrattaga ohutult sõitmise reeglitest.

Rattaringlusega on liitunud üle 9000 inimese, mis näitab, et rattaringlus on linlaste seas oodatud. Rattaringluse konto saab registreerida veebilehel http://ratas.tartu.ee või mobiilirakenduses Tartu Smart Bike.

Esimene samm on raske

Abilinnapea Raimond Tamm julgustab tartlasi ennast kasutajaks registreerima ning ülelinnalist rattaringlust proovima. «Uudsete võimaluste kasutamisel on sageli kõige keerulisem astuda just see esimene samm, sest kui kasutajaks registreerimine on tehtud ja esimesed sõidud sõidetud, siis edasi on kõik juba palju lihtsam,» lisas Tamm.

Avamisperioodil pakub linnavalitsus huvilistele ka soodustusi.

Rattaringluse tehniline tugi ja nõustamine on võimalik tööpäevadel kell 7–20 ning nädalavahetustel kell 11–19 telefonil 5305 5000, samuti meilitsi info@ratas.tartu.ee. Jooksvat infot leiab Tartu linna Facebooki lehelt.

750 jalgratast ja 69 parklat

Tartu rattaringlus koosneb 750 jalgrattast ja 69 üle linna paiknevast parklast. 510 ratast on elektrilised ja ülejäänud 240 on tavarattad.

Rattad on mugavad ja universaalse mõõduga ning sobivad hästi inimestele pikkusega 155 kuni 195 cm. Neid on lihtne kasutada, elektrimootor käivitub väntadelt ja lisajuhtimise seadmeid rattal pole.