Tolmused ja valjud teetööd häirivad Karlova kohvikute päeva

Kella üheteistküme ajal hommikul sõelus Tähe 38 maja ees edasi-tagasi kopp ja õhk oli tolmune. Maja ees jälgisid toimunut nõutu pilguga kaks inimest ning tänava ääres «Retroputka» nimelise kohviku avama pidanud maja elanikud olid oma puhveti kolinud hoovi.

Aimdus tekkis eile

Esimesed märgid teetöödest ilmusid eile, kui Karlova elanikud märkasid Tähe tänavale, Riia tänavast kuni E-kaubamajani paigaldatud, parkimist keelavaid liiklusmärke.

«Eile oli veel kerge optimism, sest arvasin, et see on Karlova päevade pärast ja meile on siia kenasti parkimisruumi jäetud,» rääkis «Retroputka» kohviku eestvedaja Anni Palmi. «Täna hommikul nägin, et meesterahvad hakkasid spreidega midagi maha joonistama ja siis sain juba aru, et midagi hakkab toimuma.»

Karlova kohvikute päeva korraldaja ja kohviku «Tagahoovis» (Tähe 37) pidaja Ruta Rannu ütles, et linnavalitsuse kodulehel infot kavandatavate teetööde kohta polnud ja ta ei osanud midagi sellist karta. «See on ennekuulmatu ja meie kõigi jaoks ootamatu,» rääkis ta. «Paljud inimesed, kes tänava ääres kohvikut pidama pidid, kolivadki nüüd hoovi. Nende jaoks on see katastroof. See on aasta kõige rahvarohkem päev Karlovas.»

Luba ei taotletud

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teedeteenistus tellis tänaseks teetööd ettevõttelt Roadwest. Teenistuse juhataja Urmas Mets ütles, et teetööd telliti 26. mail toimuva Tartu Rattaralli eel ning eesmärk on võistlusrada selleks päevaks korda saada. Ta lisas, et otsus teetööde kohta võeti vastu 15. mail. «Päevade arv ürituseni on loetud ja graafik on meil väga tihe,» tõdes Mets.

Liikluse sulgemise loa väljastas teetöödeks, nagu sel puhul ikka, linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialist Kaimar Juss, kellel on ka Tartus toimuvate avalike ürituste plaan. Karlova päevi ega ka kohvikute päeva selles plaanis polnud.

«Avalikku teadet pole selle ürituse kohta saadetud. Need asjad käivad läbi kultuuriosakonna, nemad teavitavad meid üritustest. Mina polnud Karlova päevadest teadlik,» ütles Juss.

Linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist Lennart Puksa ütles, et kohvikute päevaks pole vaja avaliku ürituse korraldamise luba, kuna paljud kohvikud on hoovides ja majade ees kergliiklusteel samuti liikumist ei suleta.

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul möönas, et kui luba oleks taotletud, oleks kultuuriosakond linna liikluskorraldusteenistust kindlasti teavitanud.

«Siin on kommunikatsiooniprobleem. See on õppetund korraldajale, aga kindlasti ka meile. Järgmiseks aastaks paneme selle kõrva taha,» ütles Viidul.