Noored ja lapsed peavad täna A Le Coq`i spordihallis judolahinguid

Rahvusvahelistele võistlusele eelregistreerus 300 võistlejat. Võistluste korraldaja, Tartu spordiklubi Zen treener Einar Suur ütles, et tegu on suure kontrollvõistlusega enne Eesti meistrivõistlusi.

Võistluste esimesed matšid olid lühikesed ja intensiivsed. Võidu toob üks ippon (kahe punktiline puhas heide) või kaks wazarit (ühe punktiline heide). «Lastel käib see asi kiirelt, aga mõnikord tuleb kasutada ka lisaaega,» selgitas Suur.

Kohal olid kauged külalised Saudi-Araabiast, kelle võistkonnas võistles ka viis tüdrukut. «Esimest korda on Eestis võistlustel meie riigi tüdrukud, eelnevatel aastatel oleme käinud poistega,» ütles Saudi-Araabia võistkonna treener Wajdi Harrabi. Küsimusele, kas Saudi-Araabia avalik arvamus tüdrukute judoga tegelemist toetab, vastas ta: «Kõik uksed on praegu sella ala puhul tüdrukutele lahti. Me mõtleme tulevikule ja miks mitte ka tulemustele olümpiamängudel.»