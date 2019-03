Tartu õhu kvaliteedi parandamise kava ettepanekuid arutatakse nädala pärast

Õhukvaliteedi parandamise kava koostati, kuna Tartu õhus on tuvastatud bensopüreeni sisaldus, mis ületab kehtestatud sihtväärtust. Bensopüreen on kantserogeenne ühend, mis tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel. Bensopüreeni peamine allikas Tartu õhus on ahiküte.