Märtsist muutuvad rongist ostetavate piletite soodustused

«Aasta on rongiliikluses alanud hästi, jaanuaris kasvas sõitude arv kolme protsendi võrra. Selleks, et saaksime üha rohkemaid kliente endiselt kvaliteetselt teenindada, on väga oluline, et võimalikult suur osa reisijatest ostaks omale pileti iseteeninduse kaudu, kas siis veebist või piletimasinast,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.