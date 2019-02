Eesti esimesest neerusiirdamisest möödus 50 aastat

Kliinikumi juhatuse liikme-ravijuhi Andres Kotsari sõnul hindab kliinikum väga säravate kirurgide panust, kes on olnud siirdamiste eestvedajaks. «Samas on elundisiirdamise taga oluliselt suurem meeskonnatöö kui vaid üks kirurg. Transplantatsioonikeskuse suurepärase töö tulemusel on kliinikumi siirdamisalane tegevus pälvinud rahvusvahelise tunnustuse Scandiatransplanti kuulumise näol. Kuid ka pelgalt tunnustus ei aita doonor- ega siirdamisoperatsioone läbi viia. Selleks on vaja äärmiselt pädevat, kiiresti ja professionaalselt tegutsevat meeskonda,» ütles Andres Kotsar.

Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktori Virge Palli sõnul on 2018. aastaks tehtud kliinikumis kokku 2017 neerusiirdamist. «Maksasiirdamisi on Eestis olnud kokku 88 ning kopse on kliinikumis siiratud 28 korral,» sõnas Pall. Ta lisas, et 50 aasta jooksul on elundisiirdamised jõudsalt arenenud, kuna võimalused siiratavate elundite kvaliteedi ja ohutuse hindamiseks on paranenud ning kasutusele on võetud hulgaliselt uusi ravimeid. «Tuleb rõhutada, et siirdamine ei saa toimuda ilma doonorita. Kliinikumi siirdamismeeskondade ja kõigi siiratud patsientide nimel soovime avaldada siirast tänu kõigile neile Eesti inimestele, kes raskel hetkel, mil nad on kaotanud oma lähedase, on nõustunud lahkunu elundite loovutamisega teiste inimeste aitamiseks,» ütles Pall.