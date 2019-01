Kakskümmend juhti tegelesid roolis kõrvaliste asjadega

«Liiklejad ise ütlevad, et korraks võtsid telefoni pihku, sest oli vaja helistada või vastata. See «korraks» võib kaasa tuua aga hetke, kus silmad ei ole teel ja käed roolil, mõtted sootuks mujal. Nii vähe ongi õigupoolest aga vaja, et suurendada mitu korda avariisse sattumise ohtu,» märkis liikluspolitsei välijuht Sander Kullamaa.