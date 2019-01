Tartu toetab 22 noorteprojekti kokku 59 000 euroga

Toetusi hindas noorsootööorganisatsioonide, linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajatest koosnev komisjon. Rahastamisest jäid kõrvale projektid, mis said 100 punkti skaalal vähem kui 67 punkti. Keskmine toetus on 2687 eurot. Kaks suuremat toetust on planeeritud Eesti Breiktantsu Liidule tänavatantsufestivali Battle of the Est korraldamiseks (10 800 eurot) ning Jaapani kultuuriklubile Asashio festivali AniMatsuri läbiviimiseks (7200 eurot).