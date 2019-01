Tartlased kaebavad inglisekeelse teeninduse üle

Keeleinspektsiooni Lõuna-Eesti järelevalvetalituse peainspektori Helgi Treimuthi sõnul on eri riikide rahvustoite pakkuvates söögikohtades keelenõudeid rikkunud eeskätt kokad, kes räägivad inimestega ainult inglise keeles.

Treimuth selgitas, et restoranid tahavad pakkuda klientidele paremat kogemust sellega, et toitu serveerib asjaomase rahvuse esindaja. Samas võib sedasi tekkida teenindaja ja kliendi vahel keelebarjäär. «Osa kliente ei soovigi inglise keeles kõneleda, isegi kui nad seda oskavad,» lisas Treimuth.

Seentega või ilma?

Keelebarjäärist tekkinud arusaamatus juhtus näiteks 17. novembril Tasku keskuse restoranis Chopsticks. Seal einestanud Jana Halvita kirjeldas, et tellis supi, kuhu palus seeni mitte panna, kuid lauda toodi siiski seentega toit. Ühele teenindajale oli Halvita üritanud nii eesti kui ka inglise keeles olukorda selgitada, kuid too polevat saanud kummastki keelest aru. Pärast seda tuli kohale teine teenindaja, kes eesti keelt pisut oskas, kuid oli eelnevalt rääkinud pikalt telefoniga ega olnud seetõttu saanud klienti aegsasti aidata.

Chopsticksi esindaja Radda Shustrovi sõnul ei ole Chopsticksil ühtegi söögikohta, kus korraga oleks tööl vaid sellised inimesed, kes eesti keelt ei oska. Shustrov lisas, et teenindajaks võib palgata vaid inimesi, kellel on olemas eesti keele oskuse tõend vähemalt B1-tasemel. «Kui inimesel selline paber on, ei saa tööandja tõendit vaidlustada,» nentis Shustrov.

Tasku keskuse restoranis toimunud juhtumi kohta Shustrov täpseid detaile ei teadnud. Samas ta oletas, et teenindaja kellega klient konflikti sattus, oli hoopis Indiast pärit köögitöötaja, kellelt pole eesti keele rääkimise oskust nõutud.

Helgi Treimuthi sõnul on tarbijakaitseseaduse alusel tarbijatel õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele. Ta lisas, et valitsus on kehtestanud B1-taseme keeleoskuse kõigile teenindus-ja müügitöötajatele, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate vahetu ja regulaarne teenindamine ning tööalase teabe edastamine.

Mitmed kaebused

Keeleinspektsioonile on Tartu teenindajate keeleoskuse kohta laekunud kaebusi veel söögikoha Ruunipizza ja Pannkoogikohvik, restoranide Chez André, La Dolce Vita ja Georgian Kitcheni kohta.

Ruunipizza juhataja Kristiin Kalda seda teemat pikemalt kommenteerida ei osanud, kuid kinnitas, et restoran pöörab alati tähelepanu teenindajate keeleoskusele. La Dolce Vita juhataja René Faoro ütles, et nende vastu tegi suvel kaebuse «raske iseloomuga klient». Faoro lisas, et suvel oli neil tööl üks välismaalane, kuid nüüd on neil tööl ainult eestlased.