Betti Alveri preemia sai korraga kaks kirjandusdebütanti

Raul Oreškin ja Triin Paja said Betti Alveri kirjanduspreemia.

Tartu kirjandusmajas selgus äsja, et seekord saab Betti Alveri kirjanduspreemia, mida antakse parima ilukirjandusliku debüüdi tegijale, korraga kaks autorit. Need on Triin Paja, kes elab Saue vallas Harjumaal, ja tartlane Raul Oreškin.