Mehe otsingutega aktiivselt tegelenud Kagu jaoskonna välijuht Erko Sibul selgitas, et politsei on möödunud päevadel kontrollinud üle nii sanatooriumi, arestimaja kui ka haiglad ning läbi käinud mehe telefoni positsioneerimise tulemusel saadud aadressid Põlva linnas. Ühes lähedastega oleme vaadanud üle hulga aadresse, kuhu mees aega veetma minna võinuks. Seni ei ole otsingud paraku tulemust andnud, kuid töötame edasi ning loodame muuhulgas inimeste tähelepanekutele. Lähedased on Kristjani pärast väga mures, märkis välijuht.

Patrullidele on jagatud mehe isikukirjeldus lootuses, et nad võivad oma patrullmarsruutidel otsitavat meest märgata. Kuivõrd Kristjanil on sõpru nii Tartu-, Võru- kui ka Põlvamaal, siis on täpsemalt teadmata, kus kandis ta hetkel liikuda võib.