Gaudeamuse öötantsupeo tantsijad valmistuvad hiigellaval esinemiseks

Gaudeamus toimub 22.–24. juunil ja sellel esineb ligi 4500 kõrgetasemelist lauljat, tantsijat ja muusikut kogu Baltikumist. Tantsuetendus «Jaaniöö müsteerium» toimub 23. juunil algusega kell 22 ja see on festivali üks tähtsündmusi. Tantsijatele ehitatav lava on nelja olümpiabasseini suurune – 50 meetrit lai ja 12 meetrit sügav.