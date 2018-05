Lõuna-Eesti Hooldekeskus kaebas rahandusministeeriumi kohtusse

Rahandusministeeriumi kommentaar

Rahandusministeeriumi esimene eesmärk ei ole loomulikult toetust tagasi nõuda, kuid toetuse andmise tingimused on kõigile järgimiseks ja oluline on tagada toetuse andmisel läbipaistvus ja aus konkurents.

Rahandusministeeriumi ülesanne on veenduda, et Euroopa Liidu toetust kasutatakse õiguspäraselt. Olemasoleva info põhjal oleme veendunud, et toetuse saaja on rikkunud Euroopa Liidu õigust ja Eesti seadusi, mille alusel on toetust antud. Toetuse saaja on eiranud toetuse kasutamise nõudeid, esitades teadlikult ebaõigeid ja eksitavaid andmeid. Seetõttu on Lõuna-Eesti Hooldekeskus saanud toetust mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks. Sellega on kahjustatud Euroopa Liidu finantshuve ja seetõttu ei ole võimalik kehtiva õiguse järgi projekti toetada. Rahandusministeeriumi otsuse kohta on võimalik esitada vaie Rahandusministeeriumile ja peale seda on võimalik vaidlustada otsus halduskohtus.

Asja teine eraldiseisev külg on kriminaaluurimine, mis hindab, kas toetuse kasutamisega seoses on toime pandud ka kuritegu. Selle selgitab kriminaalmenetluses välja kohus.

Eksitav on väita, et Võisiku hooldekodus elavad inimesed jäävad otsuse tõttu kannatajaks. Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-ilt tagasi küsitud ja projektist vabanenud toetuse summa suunatakse jätkuvalt Võisiku Kodu reorganiseerimiseks. Juhime tähelepanu, et ka Lõuna-Eesti Hooldekeskuse jätkamisel ei oleks jõuludeks uued hooned valmida saanud. AS Hoolekandeteenused jätkab Võisiku Kodus ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist 240 inimesele ning liigub edasi teenuseüksuse reorganiseerimisega, kaasates vajadusel muid koostööpartnereid.