Emajõe ketis seisjad hakkasid kogunema juba poolt tundi varem

Tartu kesklinna on kogunud tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Nad on tulnud kaitsma Emajõe puhtust ning toetama linnavolikogu ja seitsme Tartumaa valla volikogu otsust nõuda Emajõe lähedale kavandatava tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist. Üksteise kõrval seisvatest inimestest on moodustunud paarikümneks minutiks kett, mis ulatub Võidu sillast Vabaduse sillani.