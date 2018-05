Betti Alveri luuleread tuuakse linnaruumi

Jõgeval tegutseva Betti Alveri muuseumi eestvõttel paigutatakse linna laternapostide külge installatsioonid, et luuletusi saaks lugeda suisa linnatänavail. Kuuest installatsioonist kaks hakkavad paiknema Alveri muuseumi ja tema nime kandva pargi läheduses, ülejäänud aga kesklinna parki läbiva jalgtee ääres.

Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru sõnul käis Alveri luule linnaruumi toomise idee välja Ly Lestberg, kes on Alveri muuseumi poolteist aastat tagasi avatud uue püsiekspositsiooni kontseptsiooni üks autoreid. Ta avaldas arvamust, et Alveri teema peaks Jõgeval mujalgi nähtav olema kui ainult muuseumis ja luuletajanimelises pargis, kus seisab tema mälestusmärk. Nii tekkiski mõte teha linnaruumis nähtavaks mõned Alveri luuletused.

Kuus linnaruumi toodavat luuleteksti on kõigile kirjandussõpradele hästi tuntud.

«Valisime välja sisutihedad arbujalikud tekstid, milles esiplaanil mitte tundlemine, vaid filosoofilisus ja intellektuaalsus,» sõnas Toomas Muru. «Need tekstid on ka kui lood luuletaja enda elust, samuti maailma saatusest. Alveri tekstide linnaruumi paigutamine on kui sümboolne Betti Alveri vaimsuse kehtestamine linnas. Väikesed paigad peaksidki oma olulisi kultuurimärke oskuslikult ära kasutama ja võimendama. Vähemasti mina küll ei tea, et üheski teises Eestimaa paigas sealt pärit kirjaniku või luuletaja tekste sellisel moel avalikkuse ette oleks toodud.»