President Kaljulaid: tänane elu põhineb eesminejate tegudel ja tegemata jätmistel

Tänavuse kooliõpilastele suunatud ajalooliste uurimistööde võistluse teemaks oli “Sada aastat Eesti riiki”. „Et ühel riigil läheks hästi, on vaja erinevaid inimesi. Meil on vaja nii loodusteadlasi ja IT-insenere, kelle vajadusest me viimastel aastatel ehk rohkem oleme rääkinud, aga on vaja ka humanitaare. Nii neid, kes oskavad töötada teadlasena faktidega kui ka neid, kes kunstnikuna loovad ajast ja loost pilte,“ rääkis riigipea.

«Päris võimas on mõelda, et meie tänane elu on kokku pandud kõikide eesminejate tegudest ja tegemata jätmistest,» ütles president Kaljulaid ning lisas, et seepärast on väga meeldiv, et suurte ajaloosündmuste ja –tegelaste käsitlemise kõrval on konkursi parimate tööde hulgas alati palju neid õpilasi, kes on süvenenud oma perekonna või kodukoha ajalukku.