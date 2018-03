Vabaerakond tahab peaministrilt teada, miks töötab valitsus salaja suurärimeeste huvides

21. märtsil avalikustas rahvusringhäälingu telemagasin «Pealtnägija» järjekordsed faktid valitsuse ja OÜ Est-For Investi pikaajalise koostöö kohta. Kohtumine, kirjavahetus ja kokkulepped toimusid mullu veebruaris. Loost selgus, et tehingutes osalesid kõikide koalitsioonipartnerite ministrid: Urve Palo (SDE), Marko Pomerants (IRL), Mihhail Korb ja Kadri Simson (mõlemad KE). Valitsuse tegevus oli koalitsiooniülene ja koordineeritud.

«Vabaerakonna fraktsiooni saadikud on pärinud aru Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja OÜ Est-For Investi kokkulepete kohta keskkonnaministrilt. Pealtnägija saate valguses saame öelda, et vastustes ei oldud parlamendisaadikutega ausad,» ütles arupärimise üle andnud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Külliki Kübarsepp.

Vabaerakonna fraktsioon soovib peaminister Jüri Rataselt saada vastuseid, milline on tema suhtumine ja teadmine seoses nelja ministri kohtumisega Est-For Investi esindajatega 2017. aasta veebruaris ning miks polnud kohtumisel peaministrit. Saadikud soovivad teada, kuidas valitsus seal fikseeritud soove on täitnud ning millised tegevusplaanid on seatud, millised eelarvevahendeid on selle koostööleppega seonduvalt kulutatud ja kui palju on veel plaanis kulutada.

Veel huvitab saadikuid, miks ei ole selle kohtumise fakti ja seal sündinud kavatsusi siiani avalikustatud ning milline on peaministri hinnang, et nii Keskkonnaministeerium kui ka tselluloositehase investorid kasutavad samaaegselt sama objekti heaks sama advokaadibürood. Lisaks tahavad saadikud teada, millised on olnud peaministri soovitused keskkonnaministrile peale selle fakti teatavaks tulekut käesoleva aasta veebruaris.

Lisaks muudeti investorite soovide kohaselt RMK kestvuslepingute poliitikat märkimisväärselt. Sellest tulenevalt küsisid saadikud, kas sellisest tegevusest teavitati ka peaministrit ning kas ja milline oli arutelu valitsuskabinetis.