Indrek Hirv: kultuuri rahastamisest ja moraalsest lumpenist

Olen kirjanikupalga jaoks korra lasknud oma taotluse kellelgi teisel teha – aga see pole hea mõte, see neile seal ei meeldi. Ütlen «neile seal», sest ma ei tea, kes need on, kes stipendiume ja kirjanikupalku otsustavad, ei tahagi hästi teada, sest mul on nende vastu väike trots või vimm.

Mis vimm? Ei tea isegi ... midagi sellist, et ma ei salli, et keegi kõrvaline inimene võtab õiguse otsustada, kas ma olen oma stipendiumi väärt või mitte.

Olen ju enda arust tasemel küll ja teen oma tööd niikuinii nii palju ja nii hästi, kui vähegi suudan ja oskan, olgu siis mu takkasundijaks tavaline loominguline pakitsus või meistri­­au. Ja vahel juhtub, et tahan poole aasta pealt ümber mõelda, teha midagi muud, kui taotluses olen lubanud ... Kuidagi näru tunne on aastast aastasse neid bürokraatlikke taotlusi ja põhjendusi kirjutada, ikka pikemaid ja pikemaid, justkui kellegi ees pugeda, kellegi nimetu ja näotu ees, kuidagi alandav on. Ja paneb endast halvasti arvama, ennast räpasena tundma.

Nii, nüüd sai see pikk ja piinlik isiklik südamepuistamine läbi, aga see oli siinkohal sissejuhatusena tõesti vajalik, tahtsin näidata, kuidas edaspidi jutuks tulev kahestumine trotsi ja pugejalikkuse vahel alguse saab. Leidsin oma ebamugavustundele ootamatult ilusa põhjenduse, sirvides ühte tarka õpperaamatut: Henn Käärik, «Klassikaline ja nüüdisaegne sotsioloogiline teooria», Tartu ülikooli kirjastus, 2013.

Robert Michels (sotsioloogia suurkuju, sündinud 1876. aastal Kölnis, õppinud Pariisis, Münchenis, Halles, Leipzigis ja Torinos) jagab intelligentsi kaheks osaks ehk klassiks. Esimene osa koosneb neist, kel on õnnestunud riigiaparaadis kanda kinnitada, teine osa neist, kes on piltlikult väljendudes kindluse ümber piiranud, ent ei suuda sisse tungida.

Esimesed on võrreldavad orjakarjaga, kes on valmis riiki, oma leivaisa, iga hinna eest kaitsma. Seetõttu võib neid kõhklemata käsitleda riigi kõige ustavama toena. Teised seevastu kujutavad endast riigi kõige vihasemaid vaenlasi. Need on rahutud hinged, kes sobivad juhtima opositsiooni, ka revolutsioonilisi parteisid.

Teisal räägib Michels bürokratismist kui demokraatia verivaenlasest, mis tapab isiksuse ja on väikekodanliku kitsarinnalisuse kandja ühiskonnas. Bürokraatlik vaim laostab iseloomu ja sigitab moraalse lumpeni ... sest igas bürokraatias pälvivad peatähelepanu edutamine ja edutajad. Ning sellest tuleneb ülemuslikkus allapoole ja aukartlik lömitamine ülespoole.